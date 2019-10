Kokepåbudet er opphevet

Nyheter

Friskmeldingen kom klokka 12.50.

Som et forebyggende tiltak etter arbeid på vannbehandlingsanlegget innførte kommunen et kokepåbud for drikkevann i leveringsområde Dovre, torsdag kveld.

Påbudet gjaldt for abonnenter ved Dovre vassverk, etter at det ble gjort befaring der.

- Vi har ikke mistanke om at det er noe galt med vannet, men vi innfører likevel kokepåbud for å være på den sikre siden, sa driftssjef Tor Ivar Hovhaugholen i Dovre kommune til Vigga torsdag.

De gjennomførte flere analyser i løpet av dagen.

Beboere i og rundt Dovre sentrum ble påbudt til å koke drikkevannet sitt inntil videre. Abonnenter som dette gjaldt ble varslet via SMS eller e-post.