Fokus på forebygging

Spets forteller at hun nå er godt i gang med jobben, etter at stillingen ble opprettet i våres. Så langt har hun utarbeidet et årshjul for skolene i Lesja og Dovre, i samarbeid med flere instanser, og en plan for Sel er også på trappene. Målet er å komme inn på et tidligere tidspunkt, i håp om at mer informasjon og økt kunnskap vil virke forebyggende.