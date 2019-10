Senterpartiet reiste på besøk: – Dette er galskap

Nyheter

Brannstasjonen på Lesjaskog var godt ryddet for anledningen. Endelig var det tid for politikerbesøk, for å se på forholdene brannmannskapene har. Senterpartigruppene i Lesja og Dovre har bedt seg selv på besøk til en av de store politiske diskusjonstemaene de siste årene. Fra nyttår er det varslet tvangsmulkt fra Arbeidstilsynet på 240 000 kroner hver måned. Dette er en sak som brenner, bokstavelig talt.