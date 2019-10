Torbjørn sender klokka på høring

Nyheter

Natt til søndag den 27. oktober klokken 03:00 skal klokken stilles tilbake én time som vanlig, når vi går over fra sommertid til vintertid. En ordning som Norge har hatt siden 1980.

Ved bruk av digitale klokker trenger man ikke tenke stort over det, da de vanligvis stiller seg selv. Dersom man bruker analoge klokker kan det derimot være lurt å ha dette i bakhodet når man går til sengs lørdagskvelden, eller våkner opp søndag morgen.

Kan avvikles i 2021

I fjor høst foreslo EU-kommisjonen å avvikle ordningen innad i EU. En ny undersøkelse viser også at 84 prosent i EU ønsker å fjerne sommertiden.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som også er Norges tidsminister, sier at norske myndigheter avventer behandlingen i EU, hvor målet er å bli enig i starten av desember.

– Å stille klokka vekker engasjement hos veldig mange. Norge er i gang med å vurdere hva vi skal gjøre, og vi planlegger å sende ut dette på høring om ikke altfor lenge, sier næringsministeren.

Europaparlamentet stemte over forslaget 26. mars i år og legger opp til at en eventuell endring vil skje i 2021. Målet er at EU-landene skal bli enige i begynnelsen av desember.

Huskeregel

Næringsministeren har ansvar for Justervesenet og dermed også ansvar for nøyaktig tid. En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot nærmeste sommer.

Altså en time frem om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren). Det betyr at vi får en ekstra time til helgen.

Kan være farlig for hjertet

Å be befolkningen endre søvnen fram og tilbake på den måten to ganger i året, er blitt kalt verdens største søvneksperiment. 1,6 milliarder mennesker i 76 land «deltar», ifølge NTB.

Eksperimentet viser tydelig at selv det å miste kun én time med søvn kan være svært farlig for enkelte.

Om våren, når vi mister en time søvn, øker nemlig antall innleggelser med hjerteinfarkt med 24 prosent på verdensbasis dagen etter. Om høsten, når vi får en time mer søvn, er det dokumentert 21 prosents reduksjon i hjerteinfarkt.

Professor i nevrovitenskap og psykologi Matthew Walker skriver it boken «Hvorfor vi sover» at man ser samme tendens ved bilulykker og selvmord.

Ifølge professor og søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen er det dokumentert at kuttet på én time søvn på våren fører til flere trafikkulykker, flere hjerteinfarkt og flere innleggelser på psykiatriske avdelinger dagen etter.

– Det å miste søvn stresser hele kroppen, og ikke minst hjertet. Det er derfor man legger endringen til helgen. Hadde man lagt den til natt til mandag, ville nok utslagene vært enda verre, sier han til NTB.

– Samtidig mener jeg det er uheldig å gå ut med slike prosenttall, for det kan få folk til å tro at risikoen er større enn det den er. For de aller fleste går det veldig greit, men for noen sårbare grupper kan det være helseskadelig. Dette er tall på verdensbasis, og det dreier seg om en prosentvis økning fra et i utgangspunktet lavt antall hjerteinfarkt, understreker Bjorvatn.

Bjorvatn er samtidig helt klar på at han mener vekslingen mellom vintertid og sommertid må bort.

– Det er jo bare tull og skaper altså problemer for noen. Jeg har i mange år ment at vi bør kutte ordningen jo før jo bedre, sier han.