Magnus reiste 20 mil for å bygge lego

Nyheter

Her møtte de tre lesjingene en journalist fra OPP. Det var ildsjelene bak den lokale Lego-foreningen Mountain Brick som inviterte til Lego-lørdag i Speilsalen i Oppdal kulturhus. På bordene var det masse Lego – og både unge og gamle Lego-entusiaster koste seg.

– Jeg har et par tusen legobrikker hjemme, sier Magnus uten å se opp, det er såvidt han har tid til å prate med OPP dypt konsentrert som han er om byggingen.

Pappa Arnstein innrømmer at guttene er ivrige. Magnus fikk en avansert Lego Technic-bil i bursdagsgave beregnet på langt eldre barn.

– Han brukte under fire timer så var Bugattien ferdig, sier pappaen.

– Det var nærmere to, retter Magnus.

De to hadde lest om arrangementet på Facebook-sidene til Mountain Brick, og familien som tok turen over Dovrefjell var blant de nærmere 40 gjestene som koste seg ved bordene i Speilsalen.

Det er initiativtaker Mogens Juul Rasmussen godt fornøyd med. Saubonden i Oppdal er ivrig Lego-entusiast og håper mange kommer tilbake til Mountain Brick 2020, som går for seg 14.-16.februar. Der blir temaet igjen tog – for nå skal det bygges togstasjoner og jernbanemiljø fram mot det store Dovrebane-jubileet i 2021. Men selvsagt er også andre utstillinger velkommen når legoentusiaster i Midt-Norge møtes i Oppdal i februar.