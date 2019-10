Vant NM og verdenscup samme dag

Nyheter

Dette var danseparets femte helg på rad med dans. Og med utslitte kropper og lite trening på forhånd var ikke oppladningen optimal.

God kvalitet

– Forutsetningene var ikke de aller beste denne gang, men heldigvis leverte vi god kvalitet på gulvet gjennom hele dagen, forteller Sondre.

De ledet med god margin totalt sett i alle runder, og endte dermed opp med sin tredje NM-tittel samt sin tiende verdenscupseier.

Tirsdag går turen videre til Canada for Sondres del, hvor han kommer undervise med en annen partner siden Tanya ikke fikk nok tid til å få ordnet visum. Deretter er det enda en verdenscup i Italia før årets VM braker løs for de to.

– Vi går naturligvis for seier, og har troen på at det kommer gå vår vei, sier Sondre.



Syv forskjellige land på åtte helger

Han innrømmer at den siste tiden har vært travel, og at de tok tar på seg for mye. Og et marathonløp uten like har det vært for de to som underviser rundt om i hele verden.

– Helt ærlig gleder vi oss mest til juletider hvor vi endelig kan slappe av etter en veldig hektisk høst. Det har det vært åtte helger på rad der vi har vært innom sju forskjellige land, forteller Sondre.

Det var Stjørdal Swingklubb i samarbeid med seksjonen for swing og salsa i Norges Danseforbund som arrangerte årets norgesmesterskap i Stjørdal.