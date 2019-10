Er du forberedt på en krise?

Nyheter

Denne uka lanserer de egenberedskapsuka, med et mål en godt forberedt befolkning ved en eventuell krise.

Hva gjør du hvis strømmen blir borte i flere dager? Dersom været er så ekstremt at du ikke kommer deg ut? Eller hvis du er innstengt av et ras? Det er mange hendelser som kan skje, og DSB mener derfor at alle innbyggere må være forberedt på å klare seg selv i inntil tre døgn.

– Myndighetene har derfor laget råd for egenberedskap slik at den enkelte kan forberede seg og sine. Det er viktig at myndighetene kan stole på at alle klarer seg selv en stund, slik at innsatsen kan prioriteres til de som virkelig trenger det i en krise, sier DSB.

De sier at alle bør tenke gjennom hvilke hendelser og ulykker som kan skje, og planlegge for å kunne ta vare på seg selv og de rundt seg i minst tre døgn ved bortfall av kritisk infrastruktur.

Dette bør du ha i hus for å kunne klare deg selv i tre døgn:

· minst 9 liter vann per person

· to pakker knekkebrød per person

· en pakke havregryn per person

· tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

· tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

· noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

· medisiner du er avhengig av

· ved-, gass eller parafinovn til oppvarming

· grill eller kokeapparat som går på gass

· stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

· fyrstikker eller lighter

· varme klær, pledd og sovepose

· førstehjelpspakke

· batteridrevet DAB-radio

· batterier, batteribank og mobillader til bilen

· våtservietter og desinfeksjonsmiddel

· tørke-/toalettpapir

· litt kontanter

· ekstra drivstoff og ved/gass/parafin

· rødsprit til oppvarming og matlaging

· jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)