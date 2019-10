Takket av som ordfører

Nyheter

Garmo takket for å ha fått være ordfører gjennom de siste 13 månedene.

– Det er en flott bygd vi bor i. Vi har mye å være glade og stolte for, sa hun, før hun henvendte seg til arvtakeren.

– Dette er ingen ni til fire-jobb, så du kommer garantert ikke til å kjede deg. Det er mye å ta tak i og sette seg inn i, sa hun og overrakte ordførerkjedet til Skomakerstuen Ruste.

– Jeg er stolt av at en sykepleier nå overlater ordførerkjedet til en annen sykepleier, la hun til.

Den nye ordføreren takket for tilliten og lovet å gjøre sitt beste.

– Jeg håper jeg kan være en god ordfører for alle partiene, sa hun.

Guri Ruste (Dovrelista) overrakte blomster til avtroppende ordfører, på vegne av hele kommunestyret.

– Jeg følte at det ble et mildere klima da du ble ordfører. Du var flink til å se oss alle sammen, og la alle bli hørt. Du har stilt opp og gjort all du har kunnet for bygda du brenner for, roste hun.