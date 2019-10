Nyheter

Fjellstyret opplyser at det åpnes for jakt på rype uten hund over 1200 meter på Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning i perioden 1. november til og med 23. desember 2019. Kvota er 10 ryper for sesongen og maks to per dag.

Jegere både med og uten hund som har kjøpt sesongkort for småvilt kan jakte videre på dette. Rype som allerede er felt regnes ikke med i kvoten for perioden, melder Lesja fjellstyre.