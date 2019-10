Send oss bilder fra din halloweenfeiring

Nyheter

Halloween kommer av det engelske All hallows eve, som betyr Alle helliges kveld, og sikter til at den 31. oktober er kvelden før allehelgensdag. Mange tror skikken med Halloween er amerikansk, men sannheten er at den opprinnelig har røtter tilbake til en keltisk feiring, som ble brakt til USA med irske og skotske innvandrere på 1800-tallet.

God pågang

I butikken Stjernedryss på Dombås har innehaver Kristina Nyløkken opplevd stor pågang etter halloweeneffekter.

- Jeg har tatt inn både ansiktsmaling, bøtter til godteri og noen lekesverd. Nå har jeg bare denne igjen, sier hun og holder frem en pakke med ansiktsmaling.

Hun forteller at mange kunder etterlyser halloweendrakter, men har ikke sett seg anledning til å ta inn dette i år.

Gammel skikk

Halloween innledet fra gammelt av en tredagers feiring til minne om alle som hadde gått bort. Skikken med å gå omkring utkledd fra hus til hus og synge for å få mat, kan i alle fall spores tilbake til 1500-tallet i Irland og Skottland. Fra 1700-tallet begynte man i tillegg til utkledningen, med å gjøre skøyerstreker. På 1800-tallet tok altså skotske og irske innvandrere skikken med seg til USA, her den raskt ble adoptert av alle innbyggere. På 1930-tallet begynte skikken med «trick or treat» å bre om seg, og samtidig ble det også masseproduserte halloweendrakter å få kjøpt. Og mens man tidligere i Skottland og Irland bar med seg utskårede kålrothoder, startet man i USA skikken med å hule ut gresskar og plassere levende lys inni.

Til Norge

De senere årene har halloweenfeiringen også fått fotfeste i Norge. Mange barn kler seg ut og banker på dører i nabolaget for å si «knask eller knep». Ungdommer lager gjerne halloweenfester.

Men fortsatt er det mange som ikke ønsker å delta på Halloween. For disse er regelen å skru av utelampen denne kvelden. Da signaliserer man at man ikke ønsker halloweenbesøk.

Kilde: Store norske leksikon

Skal du ut og gå «knask eller knep» i nabolaget? Vigga vil gjerne ha bilder fra DIN halloweenfeiring. Send til post@vigga.no eller bruk #viggalokalavis på Instagram.