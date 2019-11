Det gode måltid falt i smak

Nyheter

Inger Gravem forteller at det hele startet sammen med flyktningetjenesten for flere år siden, og siden det har det vært arrangert hvert år.

- Det er flere nye som kommer hver gang, noe som er bra. Jeg har ringt litt rundt og fått med meg disse flinke damene til å lage maten, forteller hun og peker på tre blide damer ved siden av seg.

Gravem har kokt med seg grøt, som en del av det norske kostholdet, og overraskende var det flere som likte den norske retten.

Damene er fra ulike land, og har laget retter fra sine kulturer.

- Det er fint å kunne møte andre her over et måltid, sier Daria Nita (16) fra Frankrike

- Jeg flyttet fra Somalia og har bodd her i ti år nå. Jeg har fått flere nye venner gjennom dette her, forteller Svad Alid.

Tanja Mostafa står ved siden av og forteller at hun har bodd her i 3 år.

- Jeg kommer fra Irak, og har laget kurdisk mat fra min kultur, som jeg har tatt med hit i dag, forteller hun.