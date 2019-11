Dombås ble best i hele Oppland

Nyheter

Dombås-stasjonen ble best med formidabel margin. Kundene på Dombås ga fra seg hele 80 175 kroner til brystkreftsaken. "Storebror" Circle K på Strandtorget samlet inn 39 020 kroner - Stasjonen på Dombås samlet altså inn over 40 000 kroner mer.

– Det ble enda et knallår for oss. Jeg er stolt og imponert over alt vi får til på Dombås. Vi har en kjempefin gjeng som jobber her, og kundene var med fra dag én, sier Victor Nylén ved Circle K Dombås.

Flere aktiviteter var med på å dra opp donasjonene i Dombås, deriblant egen aktivitetsdag med lykkehjul og vafler. I tillegg arrangerte stasjonen en auksjon på sin Facebook-side – med en uvanlig tilleggspremie.

– Dersom vi fikk inn 2500 kroner eller mer, skulle jeg stille på jobb i rosa BH. Heldigvis for meg endte vi på 1500, ler Nylén.

Av de andre stasjonene på topp i Oppland var Circle K Mjøsstranda med 23 811 kroner, Circle K Segalstad Bru med 17 985 kroner og Circle K Ringebu med 15 600 kroner til Rosa sløyfe.

Stasjonen på Dombås ble også tredjebest på landsbasis. På topp troner stasjonen i Elverum med 111 600 kroner.

– I år donerte kunder ved 274 Circle K-stasjoner over hele landet mer enn 4,1 millioner kroner til Rosa sløyfe-aksjonen. Det betyr at vi nå har passert 30 millioner kroner i totalt innsamlet beløp for de åtte årene vi har hatt aksjonen, sier en stolt Sverre Rosén, administrerende direktør i Circle K Norge.

Temaet for årets Rosa sløyfe-aksjon var «rosa forskjellsbehandling». Mens noen blir friske av én operasjon, må andre igjennom et lengre løp med både cellegift, stråling og hormonbehandling. Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon går derfor til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling.