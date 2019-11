Fra neste uke blir det timebestilling for pass

Nyheter

- Vi håper at kundene våre vil oppleve dette som et positivt tiltak. Målet er blant annet minst mulig kø når kundene kommer til politistasjonen eller lensmannskontoret, sier avsnittsleder for pass og ID i Innlandet politidistrikt, Tom Lien i en pressemelding.

Timebestillingen vil også gjøre det mer forutsigbart for de som har lang reiseveg, og gi innbyggerne et mer oversiktlig tilbud.

Oppfordrer til å sjekke passet

Ifølge politiet er det det en rolig periode nå og frem mot februar/mars 2020. De anbefaler derfor å bestille time i denne perioden så man kanskje slipper lange køer på våren/sommeren.

- Vi oppfordrer alle til å sjekke egne pass og også barnas pass slik at en kan være i forkant med fornying, sier Lien.

I Innlandet politidistrikt er det passavdelinger på Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Fagernes, Otta, Gran, Tynset, Elverum og Kongsvinger. Bestilling av time kan gjøres på politiets egen hjemmeside.