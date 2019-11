Farsdag på søndag

Nyheter

På Frichs conditori på Dombås er det en jevn strøm av kunder som vil kjøpe spesialpyntet kake til far. Dog ikke så mange som til morsdag, kan daglig leder Anita Frich fortelle.

- Mor er nok flinkere til å bake selv, så vi selger ikke riktig så mange kaker til farsdag som til morsdag, sier hun.

Flinke til å kose seg

Frich forteller at antall solgte kaker varierer en del fra år til år, men at hun regner med at det vil gå et sted mellom 40 og 50 kaker til far. Kakene er pyntet individuelt, slik at man har mulighet til å velge den kaken man synes passer best til ens egen far, og selv om Vigga er litt tidlig ute denne lørdagen, har de allerede solgt en del.

- Folk er generelt flinke til å kose seg, og det er jo viktig å sette pris på hverandre, mens har hverandre, sier Frich.

Opprinnelig amerikansk

Farsdag feires i mange land over hele verden, men på forskjellige dager. Mens vi her i Norge feirer far den andre helgen i november, feirer hovedvekten av øvrige land farsdag på den tredje søndagen i juni. Dette er også den opprinnelige datoen for farsdagen.

I Norge, og i Norden for øvrig, har vi feiret farsdag siden andre verdenskrig, men tradisjonen er egentlig over hundre år gammel. En amerikansk kvinne ved navn Sonora Smart Dodd sto for opprinnelsen av denne merkedagen. Dodd var datter av en borgerkrigsveteran, som oppfostret datteren og hennes brødre, etter at hans kone døde under fødselen av sitt sjette barn. Dodd holdt meget av sin far, og etter at morsdagen ble innført i 1908, gikk hun i bresjen for å få innført en dag for å hedre fedrene, også. Slik ble den første farsdagen feiret i 1909.

Her i landet er det vanlig å markere farsdag med kaker og kaffe, gjerne på sengen, til far, som kanskje får sove litt lenger akkurat denne dagen. Mange barn lager kort og gaver.