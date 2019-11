Lokalhistorisk snadder på Lesjaskog bibliotek

Nyheter

Her er det 25 innhaldsrike bøker med lokale avisutklipp, som strekkjer seg i ei periode frå 1951 til 1996. Det er Astrid, Karl og Helge Mølmen frå Strandli på Lesjaskog som har laga til desse bøkene. Sidan Helge gjekk bort i 1996 har familien teke vare på dei, no ynskjer dei at heile bygda skal få nytte av bøkene. Utklippa er i alle fall frå Gudbrandsdølen, Lillehammer Tilskuer, Dagningen, Åndalsnes Avis, Driva og Kyrkjebladet. Alle busett nørdst i Lesja kjem garantert til å sjå eit kjent fjes eller namn om dei blar seg fram i utklippsbøkene.