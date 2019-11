Sjå reiselivselevanes presentasjon av nasjonalparkriket

Nyheter

Elevane i reislivsfaget ved den vidaregåande skulen på Dombås og Otta reiste denne veka nedover til Lillehammer for å presentere sine idear om korleis skape bærekraftige opplevingar i reiselivet.

Skal presentere Dovre på reiselivseminar Reiselivselevane på Dombås og Otta fekk tidlegare i haust besøk av prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR).

Dei delte seg inn i grupper, og ei av gruppane lagde videopresentasjon for å fremme sine idear. Over videoklippet av vakre naturfoto frå Rondane og Dovrefjell fortel elevane om korleis dei vil legge til rette for eit bærekraftig reiseliv.

Forskningsdagene 2019 på Dombås: Reiselivselevane lærar verdien av "å nasjonalparke" Korleis kan ein attraktiv plass å besøkje forbli ein attraktiv plass å bu?

Presentasjonen er laga av elevane Lovise Kleppe, Lisa Sandvold Sletten, Eirin Berg Lillebråten, Elin Ødegård og Hans Bjørner Hole Norderhus. Sjølve videoklippa har dei lånt av Fredrik Kleppe.