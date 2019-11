Juni med god start på sesongen

Nyheter

- Jeg har de to siste årene vært fornøyd dersom jeg kvalifiserte meg og gjorde det brukbart i junior-VM. Det kommer jeg ikke til på være i vinter. Denne sesongen har jeg større fokus på å prestere i junior-VM dersom jeg blir tatt ut. Jeg føler jeg er god nok til det selv om det internasjonale juniornivået er høyt, sa Arnekleiv etter at hun hadde vært i aksjon i de internasjonale åpningsrennene på Sjusjøen. 20-åringen beviste der at hun er i rute til vinterens største renn.