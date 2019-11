Utsatt nok en gang

Nyheter

Det gamle kommunestyret valgte i midten av oktober å utsette saken om skolestruktur, for å overlate avgjørelsen til de nye folkevalgte. Signalene har vært at saken skulle utsettes ett år, og det ble under mandagens kommunestyremøte lagt frem et forslag om en ytterligere utredning rundt blant annet organisering av arbeidet i skolene, løsninger på skoleskyss og kartlegging av oppgraderingsbehov ved skolebyggene.