– Når vi står sammen er vi best

Nyheter

Representanter fra ledelsen i Nortura kom tirsdag til Otta for å avholde medlemsmøte. Gjennom Facebook-gruppa "Kua mi får dere aldri" var det oppfordret til å møte opp for å vise hva gudbrandsdølene synes om dette. Og møtte opp, det gjorde folk. T-skjorter og klistremerker med påtrykt budskap forsvant raskt. Det var fakler, bålpanner og plakater. Og akkurat i det Nortura-representantene ankom Otta var det tid for Ole Jonny Bekkemellems protestdikt, som de fikk høre stående midt i folkemengden.