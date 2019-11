Wentzel avslutter på Dombås og overlater roret til andre

Nyheter

Fra nyttår overtar Hilde Bendixvold og Maike Rolstad butikken på Dombås. Bendixvold, som er bosatt i Folldal, vil være kjent for mange, da hun har jobbet for Wentzel de siste seks årene. Rolstad driver som optiker på Vinstra og vil være med og drive butikken på Dombås sammen med Bendixvold. De to kjenner hverandre fra før, da de tok optikerutdannelse på Kongsberg samtidig.