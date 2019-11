Klokka tikker mot tvangsmulkt:

Brannstasjonen på bordet igjen

Torsdag skal et felles formannskap ta en beslutning om hva som skal skje med brannstasjonen på Lesjaskog. Rådmannens innstilling gir dem tre valg. Kjøp og oppgradering av Lesja bilruters bussgarasje med ei ramme på 8,5 millioner kroner. Fullmakt til å vurdere nybygg til ei ramme på 11,5 millioner kroner eller at et blir gitt fullmakt til å velge det totalt økonomisk mest fordelaktige alternativet av disse to. Det er ingen tvil om at Brannsjef Åge Tøndevoldshagen håper de går for alternativet der det blir opp til administrasjonen å finne den beste og mest økonomiske løsningen. Uansett hva de går for vil det koste mer enn det som er den vedtatte rammen i dag, på 5,7 millioner kroner.