Frode og Tor Ivar satser på elghund: – En må være innstilt på å bruke tid

Nyheter

Lillaryds Ask og Hjortlias Bella varsler besøket et kort øyeblikk, før de hengir seg til leken igjen. Førstnevnte er Tor Ivars 3,5 år gamle hannhund, mens sistnevnte er Frodes 20 måneder gamle tispe. Begge karene har nok brukt over middels mye tid på hundene sine, og har fått gode resultater tilbake. Lillaryds Ask er norsk og svensk jaktchampion, norsk, svensk og nordic utstillingschampion og norsk vinner 2019. Hjortlias Bella er for ung til å kunne bli utstillingschampion, men er godt i rute med to certifikat. Man må ha tre cert for å kvalifisere til champion, men det tredje kan ikke tas før hunden er passert to år. Hun har også et svensk, et nordisk og et internasjonalt cert, samt førstepremie på jaktprøve både i Norge og Sverige. Begge hundene er gode jakthunder og godkjente for ettersøk.