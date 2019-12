Ingen utsikter til bedring av veiene i Dovre

Nyheter

Driftssjef i Dovre kommune, Tor Ivar Hovhaugholen, informerte det nye formannskapet om tilstanden til de 58 kilometerne med kommunale veier under møtet torsdag i forrige uke. Det er grusdekke på 46 kilometer og fast dekke på 12, og Hovhaugholen sa at grusdekket hadde klare fordeler ved at det er enklere og rimeligere å vedlikeholde, men at det er et stort behov for grøfting langs veiene.