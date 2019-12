Nå blir det «Jul i gatu»

Nyheter

Lørdag om en uke blir det liv og røre i Dombås sentrum, med et helt nytt arrangement av året. Marit Nyhus, Inger Synnøve Killi og Benedicte Friis Furulund i arrangementskomiteen forteller at Jul i gatu bunner i et ønske om å få til enda mer liv og røre i sentrum.

– Vi rakk ikke å få det til i fjor, og plukket opp igjen tråden nå i år, sier Nyhus.

Markedsboder

Veien mellom Heime og Trollhub vil bli stengt for anledningen, og det blir satt opp boder, som de har fått låne fra Markens Grøde på Lesja. Det blir også boder på fjellsenteret.

– Tanken var et lokalmatmarked, men det blir også andre ting å få kjøpt, forteller trioen.

Utover dette har de invitert alle butikker i Dombås til å gjøre noe ut av denne dagen, slik at det blir ekstra aktivitet over alt.

– Og vi har fortsatt ledige boder, om noen vil hive seg med, sier Nyhus.

Vertskap

Reiselivselevene ved VG3 på Dombås, som er i ferd med å bli svært erfarne i vertskapsrollen, er invitert som medarrangører Jul i gatu, og vil sikre at alle besøkende blir tatt godt imot. Elevene ser frem til å kople skolefag med praksis og å være med å bidra på et lokalarrangement.

– Det er artig å få slike erfaringer. Dette er jo et veldig positivt arrangement, som vi gleder oss til å være med på, forteller de.

Foruten å være vertskap, møte folk og holde fyr i bålpannene, har de også andre praktiske oppgaver, som å frakte og rigge til boder. Et par av elevene har også bestemt seg for å stille med bakst for salg, og har tinget egen bod til dette.

– Nå håper vi på mange besøkende, både lokale og turister, sier den blide gjengen.

Julestemning

Nyhus, Killi og Friis Furulund synes det er flott å kunne samarbeide med skoleelevene, og lover ellers et bredt program for dagen.

– Det blir kanefart, juletresalg og aktiviteter for barn. Man kan også levere ønskelisten sin til julenissen, sier de tre, som oppfordrer ungene til å kle seg ut som smånisser.

Arrangementet blir avsluttet med at ungene er med og leter etter selveste julenissen.

- Og så har vi et par overraskelser i ermet, sier arrangørene, som lover god gammeldags julestemning.