Vurderer å flytte 25 arbeidsplasser fra Otta til Oppdal

Nyheter

Avisa OPP melder at skiferleverandørern Minera vurderer å flytte produksjon fra Otta til Oppdal. Dette ble de ansatte på Otta og kommuneledelsen i Sel kommune ble informert om tirsdag. Bakgrunnen for at det vurderes flytting er negative økonomiske resultater ved avdelingen på Otta over lengre tid.

– I tillegg vil også anlegget på Otta kreve betydelige investeringer for å kunne møte krav til effektivitet, kvalitet og et godt fremtidig arbeidsmiljø, heter det i en pressemelding.

Det betyr at 25 arbeidsplasser kan bli borte fra Otta. Ingen ansatte vil bli oppsagt som følge av en eventuell flytting ettersom samtlige vil få fortsette ved hovedavdelingen i Oppdal.

– Dette er naturligvis en vanskelig beskjed å få for våre dyktige medarbeidere ved Mineras avdeling på Otta, heter det i pressemeldingen.