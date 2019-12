Juni skjøt fullt og vant

Nyheter

Det er et bevis på at det ikke er tilfeldig at Dombås-jenta har så høy treffprosent som hun har. Med tilsvarende skyting i junior-VM vil det garantert bli medalje på den dedikerte ski- skytteren dersom hun får det til i langrennssporet. For det er ikke så mange skiskyttere som er kapable til å fylle i den type renn. Det gjelder både junior og seniornivå. I World Cup er det få dame- og herreløpere som skyter så bra som det Juni gjør om dagen.