Nyheter

- Den tida vi er inne i er dessverre høgsesong for boligbrann, ofte med tragiske konsekvensar, skriv fagansvarleg for kundeservice i Eidefoss Nett Lene Vassdokken i ei pressemelding.

Menneskeleg svikt

Desember har rekordmange boligbranner. Dei fleste av desse har elektrisk årsak og kunne ha vore unngått. Med feil meinast det feil med elektrisk utstyr eller anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Den vanlegaste brannårsaken i norske heim er tørrkoking.

- Det er utruleg lett å unngå. Tørrkoking skuldast rett og slett menneskeleg svikt, seier leiar for DLE i Eidefoss Nett Kåre Grindstuen i same pressemelding.

Slik unngår du tørrkoking:

- Hugs å skru av komfyre etter bruk.

- Ikkje forlat komfyren medan du lagar mat.

- Ikkje lag mat i berusa tilstand, eller når du er trøytt.

- Installer komfyrvakt.

- Fjern brannfarleg matfett frå kjøkenvifta.

Noko så greitt som å nytte auga, øyra, nesa og fornufta kan også vere med på å unngå komfyrbrann, og Grindstuen seier han anbefalar alle å ha komfyrvakt på kjøkenet.

- Den reddar liv. Det kan jo vera ei fin julegåve til nokon du er glad i, seier han.

Sjekk julepynten - helst to gonger

Fjorårets julepynt er nok allereia framme hjå mange og mykje av den er elektrisk. Difor understrekar Grindstuen at ein bør sjekke at all elektrisk julepynt fungerar slik den skal.

- Koblingane inni juletreljosa kan for eksempel bli dårlege over tid. Det kan føre til varmgang og i verste fall brann, seier Grindstuen.

Eidefoss Nett har også hugsereglar rundt dette:

- Slå alltid av julebelysning om natta og når du ikkje er heime.

- Plasser adventsstaker og julebelysning i god avstand frå brennbart materiale.

- Sjå etter svimerke på lampar og dekorasjonar.

- La aldri ledningar gå over dørterskler eller gjennom vindauge. Unngå at den kjem i klem eller får brotskadar.

- Kjøp juletrebelysning av god kvalitet. Sjekk at produktet er CE-merka.

- Benytt LED-belysning. Dei vert ikkje like varme som tradisjonell julebelysning.

- Benytt skjøteledning og belysning beregna på utandørs bruk når du pyntar ute.

Auka straumforbruk aukar brannrisiko



I tillegg til at vi kan gløyme kjelen på komfyren eller ei dårleg ledning, er det ein anna versting når det gjeld brann - nemleg straumbruk. Når det vert kaldare ute skrur vi opp varmen og det kan vera ein brannrisiko.

- Vi lev i ei elektrisk verd, og vi har så mykje elektrisk utstyr som krever straum at det er ikkje alle heim som er tilpassa denne nye kvardagen, seier Grindstuen.

Han si anbefaling er å la ein registrert elektrikar ta ein grundig sjekk av det elektriske anlegget.

- I tillegg bør du jo sjekke litt sjølve også. Sjå etter brunsvidde støpsel og stikkontaktar, sjekk sikringar og jordfeilbryteren, seier Grindstuen.