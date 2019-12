Skjalg fra Lesja leder verdens største produsent av komposittbeholdere for gass - Neste uke besøker han hjembygda for å holde foredrag

Lesjingen Skjalg Sylte Stavheim (54) er i dag administrerende direktør for Hexagon Ragasco, verdens største produsent av gassbeholdere i kompositt. Neste uke tar han turen tilbake til hjembygda for å holde foredrag under næringsprisutdelingen.