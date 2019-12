Reinskalv påkjørt

Nyheter

Vigga skrev i går om den enslige reinskalven som hadde vært observert i dalen en tid. Dovre fjellstyre hadde gjort forsøk på å jage den oppover lia igjen, uten hell, og siden kalven så både velfødd og frisk ut, lot de den derfor bli i området. Oppsynsmann Asgeir Myhrmoen uttrykte imidlertid bekymring for at både trafikk og gjerder kunne være en trussel for reinskalven. Allerede i morgentimene tirsdag satte den livet til i møte med et kjøretøy på E6.