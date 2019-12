– Eiendomsskatt må gi oss et betydelig bedre tilbud

Nyheter

De mener Lesja kommune må benytte seg av muligheten til å holde fritidsboliger utenom ordningen med innføring av eiendomsskatt.

– Det bør forventes et betydelig bedre servicetilbud fra Lesja kommune dersom eiendomsskatt innføres, herunder spesielt et legetilbud på Bjorli med legevaktordning. Slik som det er i dag, med en kjøredistanse på over 100 kilometer en veg til Otta for å komme seg til legevakt i helg og høytid, er ikke akseptabelt. Dette burde være mulig selv uten innføring av eiendomsskatt, skriver styreleder Børge Hatlebrekke i et brev til ordfører Mariann Skotte.

Foreningens hovedargument for å holde fritidsboliger utenfor er at inntekter fra en eiendomsskatt vil gå til å dekke utgifter kommunen har til tjenester for sine egne innbyggere, som fritidsbeboerne ikke benytter seg av. De mener også at en innføring av eiendomsskatt vil være udemokratisk, siden de som ikke bosatte i kommunen ikke har mulighet til å uttale seg gjennom kommunestyret.

– På tross av de beløp som innbetales ved tilknytning, samt ekstra midler fra hver tomt som skal dekke ”grønne investeringer” er det generelle inntrykket at kvaliteten som leveres tilbake fra kommunen ikke er tilfredsstillende sett hen til de beløp som innbetales. Det er vår oppfatning at vegnettet kunne vært bedre uten å øke de kommunale avgifter og i alle fall ikke gjennom å innføre eiendomsskatt, mener hytteforeningen.

De er også bekymret for hva som skal skje ved en eventuell verdivurdering ved innføring av eiendomsskatt.

– Det antas at våre fritidseiendommer kan få en betydelig høyere verdifastsettelse, om igjen vil føre til urimelig forskjellsbehandling mellom fastboende og fritidsboende. Da vil fritidsboliger bidra med den desidert største inntektssiden til kommunen, uten at det reelt sett tilføre noe tjenestetilbud til de som har fritidsboliger, skriver de.

Tidligere har blant annet Lesjaskogsvatnet hytteforening formidlet samme budskap til Lesja kommune. På grunn av økte låneutgifter og synkende innbyggertall har Lesja kommune vedtatt at det skal utredes innføring av eiendomsskatt både på faste boliger og fritidsboliger. I dag har Lesja eiendomsskatt bare på verker og bruk.