Nå vil Fylkesmannen endre sykkelreglene

Nyheter

Forslaget skal ut på høring før jul. Det gjelder i første omgang Glitterheimvegen og Koldedalsvegen i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde, som også ligger i Jotunheimen. Fylkesmannen mener strekningene bør inngå i et prøveprosjekt sammen med fire strekninger i Trollheimen/Innerdalen landskapsvernområder, der Fylkesmannen i Møre og Romsdal har blitt bedt om å gjøre samme vurderinger. Fylkesmannen foreslår å gjennomføre et tre-årig prøveprosjekt.

Fylkesmannen mener at bruk av el-sykkel i utgangspunktet verken fører til større forstyrrelser eller slitasje enn bruk av en ikke-motorisert sykkel.

– Men el-sykling kan endre bruksmønsteret i verneområdene på andre måter, ved at dagsturister får økt rekkevidde, ferdselen øker, eller ved sykling i terrenget utenfor vei. I tillegg er ressursene til kontroll begrensa. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til å åpne for el-sykling i verneområdene, noe også diskusjonene i nasjonalparkstyrene gjenspeiler, skriver Fylkesmannen.

Nasjonalparkstyret for Dovrefjell Sunndalsfjella har anbefalt en åpning for el-sykkel på de to vegene som finnes i nasjonalparken, men ikke på to aktuelle kjørespor. Fylkesmannen vil likevel vente med å anbefale bruk av el-sykkel her.

– Med de utfordringer som er dokumentert for ferdsel i villreinens leveområder i Rondane og Dovrefjell, tilrår vi at en avventer å åpne for el-sykling i nasjonale villreinområder før en har bedre kunnskap om konsekvensene, skriver Fylkesmannen i Innlandet.

Bakgrunnen for dette prøveprosjektet er at det tidligere i år har blitt åpnet for bruk av el-sykkel i utmark, men at det fortsatt blir definert som motorisert ferdsel. Det er der med ikke lov å bruke el-sykkel i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Hjerkinn landskapsvernområde. Det er lov å sykle på Snøheimvegen, men heller ikke her er bruk av el-sykkel lov. Det gjelder også om du ikke har motoren i gang. Grunnen til forbudet er først og fremst hensynet til villreinen.