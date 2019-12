Ingen slår den videregående skolen på Dombås

Nyheter

11,8 prosentpoeng flere enn landsgjennomsnittet fullfører det videregående løpet ved avdelingen på Dombås.

Det er en analyse fra Utdanningsdirektoratet om skolebidragsindikatorer som viser hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til å løfte elevene innen tre områder: De ser på hvor mye skolen klarer å bedre elevenes karakterer, hvor mye de bidrar til at elevene fullfører og består, og hvor mye skolen greier å hindre at elever slutter underveis. Og her er altså Dombås soleklart på topp av alle de studieforberedende utdanningsprogrammene.

Det er store forskjeller i hvor mye videregående skoler i Oppland bidrar til at elever fullfører, viser ny analyse fra Utdanningsdirektoratet.

– Det er store forskjeller i hvor mye skolene bidrar til at elevene fullfører videregående. Når vi vet hvor mye det betyr for elevenes videre utdannings- og jobbmuligheter, er det viktig at skolene gjør mer for at flere fullfører. Jeg haren klar forventning om at fylkene særlig bidrar til å løfte de skolene som henger etter, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Forskjellene mellom fylker er størst når det gjelder hvor mye de bidrar til at elevene fullfører og består. Her bidrar Hedmark og Møre og Romsdal mest, og Oslo minst.Oppland er blant de tre fylkene som bidrar mest til elevenes fullføring innen studieforberedende med 2 prosentpoeng over landssnittet. For yrkesfag er bidraget i Oppland omtrent på landssnittet.

Hadeland videregående skole og Gjøvik videregående skole seg også positivt ut. De bidrar med henholdsvis 5 prosentpoeng og 3,5 prosentpoeng over landssnittet. For de yrkesfaglige studieprogrammene skiller Nord-Gudbrandsdal Vidaregåande skule avdeling Lom seg positivt ut ved å bidra 10,8 prosentpoeng over landssnittet.

– Noen skoler i Oppland bidrar mer enn andre til å løfte elevene. Skoleeiere og skoleledere bør bruke informasjonen og lære av skolene som gjør det godt, sier Sanner.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller i hvor mye skolene løfter elevene, men tallene gir ikke svar på hvorfor, og hva som skal til for å bedre skolenes bidrag. Derfor har regjeringen satt ned en ekspertgruppe. Den skal undersøke hva som skiller skolene, og gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere kan bidra mer til elevenes læring. Første delrapport kommer i 2020.

– Regjeringen har som mål at 9 av 10 elever skal fullføre og bestå videregående opplæring innen 2030. Skal vi nå målet må vi lære av de som lykkes i dag, og finne og dele de gode tiltakene som virker, sier Sanner.