Ber om styrking av NAV Nord-Gudbrandsdal

Nyheter

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal er blitt kjent med at NAV Innlandet skal gå inn i 2020 med en felles ressurs- og budsjettfordelingsmodell for NAV-kontorene. Det tar forbehold om nivået på tildelingen fra direktoratet til NAV Innlandet for 2020. Det er kjent at NAV Innlandet skal ha en redusert andel av fordelingen mellom fylkene i 2020 i forhold til fordelingen i 2019. Endelig tildeling til NAV-kontor og fylkesenheter i NAV Innlandet kan derfor bli endret når endelig tildeling foreligger.

Direkte og indirekte

I et brev til NAV minner regionrådsleder Bjarne Eiolf Holø om at det er besluttet og varslet avvikling og nedbemanning i flere store virksomheter i regionen. Herunder Nortura med 65 arbeidsplasser direkte, samt ytterligere 50 arbeidsplasser som følge av dette. Minera Otta vurderer også å avvikle sin virksomhet på Otta, også disse har en rekke underleverandører, som man ikke kjenner antallet på. Døgnenheten ved Bredebygde psykiatriske står også under avvikling. Ved Minera Otta og Bredebygden er det rundt 65 arbeidsplasser.

Økt etterspørsel

Totalt er det snakk om 150-200 arbeidsplasser som er i ferd med å forsvinne fra regionen i 2020, noe regionrådet stipulerer til å tilsvare rundt 10 000 arbeidsplasser i hovedstaden; altså et betydelig tap.

- Det er selvsagt svært krevende for de direkte involverte, men også for kommunen og regionen Gudbrandsdalen. Vi må påregne at dette vil medføre økt etterspørsel etter tjeneste fra NAV Sel, skriver regionrådslederen.

Med bakgrunn i de truede arbeidsplassene i Nord-Gudbrandsdalen, ber derfor regionrådet NAV om å styrke bemanningen i regionen.