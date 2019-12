Julegaven fra Eidefoss gir økt driftsresultat

Nyheter

Det var forventet fem millioner. Nå blir beløpet økt til sju millioner kroner. Alle partier var enige om at dette skal brukes til å øke neste års driftsresultat. På grunn av harde økonomiske tider har Lesja kommune vedtatt et mål om en prosents driftsresultat de kommende årene. Nå blir det altså mer penger i potten neste år.

– Det er forventet folkevekst i landet vårt og i fylket vårt, men nedgang i Lesja. Klarer vi å løse denne utfordringen er mye gjort. Vi må vri pengebruken vår fra de yngre og til de eldre, siden dette er den gruppe som kommer til å øke betraktelig, sa konstituert rådmann Øyvind Engen.

Han sa også at det er forventet inntektsvekst fra 2021, når eiendomsskatten skal innføres. Han sa også at investeringsbudsjettet er svært lavt, sammenlignet med Lesjas tidligere investeringsplaner. De siste årene har Lesjas lånegjeld økt med 100 millioner kroner, for 2020 er samlet låneopptak fem millioner kroner. Grunnen til dette er at det skal nedbetales på dagens lånegjeld.

Lesjas kommunestyre behandlet saken på sitt siste møte for jul onsdag. Ordfører Mariann Skotte forventet at dette skulle bli den saken som ble mest diskutert i møtet, men det gikk gjennom uten store diskusjoner.

Partiene ble enige om rådmannens innstilling, pluss noen endringer:.

Som i formannskapet vedtok kommunestyret at det ikke skal være sommerstengte barnehager. Dette vil gi en økt kostnad på 120 000 kroner. Det ble vedtatt at dagsenteret på Lesjaskog ikke skal flyttes, dette vil gi en økt kostnad på 150 000 kroner. Kommunestyret vil ikke redusere åpningstidene i svømmehallene, det gir 378 000 kroner i økt kostnad. En ledig vaktmesterstilling ble vedtatt satt vakant i 12 måneder. Ledige lederstillinger skal også fryses et halvår. Utgiftene til kulturprisen ble vedtatt økt med 15 000 kroner, dette er midler tatt fra Marijampole-samarbeidet. I rådmannens innstilling var det foreslått å redusere stilling som barne- og ungdomskontakten med 50 prosent. Kommunestyret gikk inn for at denne skal opprettholdes i 100 prosent ut 2020, dekket av innsparing i vaktmestertjenesten. Kommunestyret vedtok også å stenge ei avdeling på Lesja sjukeheim med seks sengeplasser, noe som vil gi en innsparing på 1,1 million.

Kommunestyret gikk også inn for endringen i investeringsplanen som formannskapet foreslo. I 2021 skal det flyttes midler fra oppgradering av bygninger til prosjektet med gang og sykkelveg mellom Lesjaskog og Bjorli. Førstnevnte blir da stående med en million kroner, sistnevnte med 1,5 millioner kroner.