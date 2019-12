For polske Katarzyna og Karolina betyr julekvelden 12 middagsretter

Nyheter

Det er midt i desember. Lokalet er pyntet med nisser og det ble nylig servert julebuffet her. Men Katarzyna og Karolina sørget for å gjøre den spesiell; de lagde nemlig utelukkende polsk mat. Noe de skal gjøre på julekvelden hjemme hos seg selv også, og da skal de lage hele 12 middagsretter; én for hver disippel.