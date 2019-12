Morsomme videoer fra Dombås skole er vist over 16000 ganger

Nyheter

I Vigga nummer 47, den 13. desember, sto følgende:

" Elevene ved Dombås skole synes nok de går på verdens kuleste skole, etter adventssamlingen sist tirsdag.

De ansatte ved skolen skulle ha ansvar for første adventssamling, og dro like godt i gang sin egen versjon av internettfenomenet Gagnam style, til stor jubel og høylydt latter fra elevene.

- Vi ville avslutte denne samlingen med et rocka innslag. Valget falt på Gagnam style, da vi visste at dette var noe som elevene kjente til, forteller nestleder ved Dombås skole, Linda Haugen.

Alle ansatte med

Dansetrinnene fant de på musikknettstedet Youtube, men utforming, filming og redigering har de ansatte gjort selv.

- Det at alle de ansatte var med, gjorde det ekstra artig, sier Haugen.

I videoen som de ansatte har lagt ut på Facebook, ser man både rektor, lærere, assistenter, vaktmester, renholdspersonell og kontoransatte i sving, bokstavelig talt. Ingen av elevene visste noe på forhånd, men det var liten tvil om at man her traff spikeren på hodet.

- Vi synes det er artig å kunne vise en annen side av oss selv; at vi ikke tar oss selv så høytidelig, sier lærer Hanne Mette Engen."

Ylvis-låt i 2013

Stuntet ble fulgt opp året etter, med låta What does the fox say, av Ylvis. Også dette innslaget var en stor suksess. Begge videoene ligger fortsatt ute på Youtube, og kan finnes ved å søke på Dombås skole. I skrivende stund har Gagnam style drøyt 8000 visninger, mens What does the fox say ligger tett oppunder 8000.