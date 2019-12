Fortiden i gave

Nyheter

24. desember, hjemme hos Agnes

Julestemningen er et faktum. Ingrid og Martine har stått på som gale for å omgjøre huset til Agnes til et skikkelig julehus og resultatet er intet mindre enn ekstravagant. Hver eneste flate er dekket med løpere, stearinlys og små, smilende nissefamilier med røde kinn.