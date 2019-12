Dagens bildeserie:

Kong Harald kom til NM på Bjorli i 92 - kanskje ser du noen andre som gjorde det samme?

Hele Bjorli og Lesja sto på hodet da NM i alpint ble arrangert på Bjorli i 1992. Hele bygda sto klar for å bidra på dugnad, de norske skistjernene var på plass - og til og med Kong Harald tok turen. Dette var Bjorlis svar på OL på Lillehammer. Her er et bildeglimt fra Viggas arkiver.