Synne fikk talentstipend

Den lokale banken delte i dag ut tre talentstipend på 50 000 kroner. Synne Vorkinn og Astrid Garmo fikk de to hovedstipendene, i tillegg var det et særstipend til Bård Ove Kvalheim Fransson. Det var også flere lokale vinnere av de mindre talentstipendene. Både Kristoffer Sverdrup og Alexander Svendsgard får et stipend på 15 000 kroner.

– Vi er mektig imponert og dere inspirerer oss virkelig med fantastisk pågangsmot. Vi har så utrolig flink ungdom i Nord-Gudbrandsdalen, skriver Sparebank1 Lom og Skjåk på Facebook.