Irja er med som ung arrangør for tredje året på rad

- Eg likar å møte nye menneske og tykkjer det er gøy å prøve noko nytt. Så etter eg blei med, har eg ikkje hatt lyst til å slutte, ler Irja.



- Positivt påverka

Unge arrangørar (UA) er eit nasjonalt prosjekt i regi av UKM Noreg og trådde i kraft i 2010. UA skal involverast i dei fleste ledd både når det gjeld planlegging, gjennomføring og generelt ansvar for arrangementet.



Irja bur på Lesja og har hybel på Otta der ho går studiespesialisering på andre året. Planlegginga for UKM 2020 er i gong og Irja gler seg til å byrje for alvor.



- Ein får eit ansvar for andre folk og det er veldig viktig at ein får til det. Ein kjenner at ein vil få det til så det er kanskje det som er mest vanskeleg, men samstundes er det bra, seier Irja.



Arbeidsoppgåvene til Irja kjem i hovudsak til å vere arbeid rundt korleis ting skal sjå ut på Otta kulturhus der UKM haldast, som oppsettet til kantina og inngangspartiet. Eigentleg det visuelle inntrykket. Dette gjorde ho eit av dei førre åra òg så det tykkjer ho er kjekt.



- Eg syns det er fint at vi har moglegheit til å delta på UKM under UA. Har vi ikkje noko å bidra med på scena, kan vi bidra med andre ting. Og det er frykteleg gøy og lærarrikt. Ein vert meir sosial og positivt påverka. Er ein litt sjenert frå før, hjelp det å vera med, seier Irja.



Spesiell stemning

Sjølve grunnen til kvifor Irja er med som ung arrangør er rein tilfeldigheit. Ho møtte tilfeldigvis Sonja Matthisen, som er kommunekontakt for Lesja under UKM, så Irja fekk ei rask innføring i kva UA ville seie.



- Så eg tenkte «Jaja, eg kan vel prøve», ler Irja.



Det er eit frivillig verv, men kost, losji og alle praktiske utgifter vert dekt.



- For det meste gjer vi alt arbeidet rett før, under og etter UKM-helga. Eg veit det kjem til å bli mykje arbeid og det er veldig intenst utan mykje pause, men vi har det såpass artig medan vi jobbar. Under UKM er det ei heil spesiell stemning, seier Irja.



Det sosiale er den største drivkrafta til kvifor Irja vel å vera med att. I fjor vert ho med både på lokalmønstring, fylkesmønstring og landsfestivalen. UA vert vurdert i same grad som dei andre som deltek og vert difor sendt vidare eller ikkje.



Mykje arbeid

Irja understrekar at UKM er eit lågterskeltilbod.

- Du kan bli med uansett kva du likar å drive med. Mange tenker dessverre at dei må ha kjempetalt og prestere som berre det, men det treng ikkje vere i verdsklasse, fortel Irja.



Ein UA må vere interessert i å lære korleis ein arrangerer noko og vere glad i å møte folk, men Irja har funne ut nokre ekstra knep for å gjere kvardag lettare.



- Bruk gode sko, sidan vi går heile dagen. Så det er mykje gåing og arbeid, men ein får så mykje att for det så det er verdt det, seier ho.



Ei anna oppgåve UA-gruppa har, er å ha eit innlegg i sjølve førestillinga der dei får fram at UA eksisterer, anten gjennom ein sketsj eller ein film.



- Så vi vert hivd ut på scena sjølv om det ikkje var det vi meldte oss opp på. Vi vert utfordra og det er jo gøy å prate om UA så fleire får vite om oss, seier Irja.

- Ikkje bekymra

UKM (Ung kultur møtes) er ein offentleg arena der ungdom mellom 10 og 20 år får vist kva dei er gode til. Det har pågått sidan 1987 og i skrivande stund er det 24 påmeldte, noko som er langt frå det som er vanleg.

- Vi har vore oppe i 250-300 påmeldte. I fjor var det vel rundt 220-230 stykk. Det er gjerne det siste døgnet dei kjem; då våknar dei, fortel kommunekontakt for Lesja, Sonja Matthisen.



Kommunekontaka, frivillige og UA står for rekruttering og inspirasjon, men kva kan vere grunn til at det ikkje er like mange påmeldte no?



- I fjor var det rundt 30 påmeldte veka før også blei det mange til slutt, så eg er ikkje bekymra, seier kulturskulerektor Anethe Kleven.



Planen til Kleven no er å kome til skulene i området og snakke om UKM. På den måten reknar ho med å få fleire påmeldingar.



- Ein grunn til færre påmeldingar kan vera ein trend i samfunnet no. Det er færre elevar i kulturskulen og det opplevast ei endring i kva ungdom ynskjer seg. Fleire sitt heime og er sosiale på nett og nyttar dataspel. Men eg trur og håpar det kjem fleire med, seier Kleven.



UKM krever ikkje at deltakarane har forkunnskapar eller at dei er tidlegare utøvare. Alle skal få vera med uansett bakgrunn eller talent.



- Tanken er å gi deltakarane moglegheit til å vise fram det dei kan i trygge, profesjonelle rammar. Dei skal føle at dei blir teke på alvor på best mogleg måte, seier Matthisen.