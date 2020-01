– Eg vil vere eit verktøy for dei folkevalte

Nyheter

Stillinga har nyleg skifta namn frå rådmann til kommune- direktør, men det er den same jobben. Westad blir dermed den første sjefen for kommuneadministrasjonen i Lesja med tittelen kommunedirektør.

Skapar relasjonar

Dei første dagane i stillinga som kommunedirektør har gått ut på å bli kjend med kommunen.

– Eg har reist rundt i bygda og observert med konsulentbrillane på. Eg har skaffa meg informasjon og innsikt, og bygd relasjoner med bygdas ulike aktørar for å skaffe meg eit godt grunnlag for å jobbe vidare med, fortel Westad.

Han kjem opprinneleg frå Molde, men har lagt bak seg fleire år med arbeid i offentleg sektor i fleire ulike kommunar i forskjellige fylke. Han har blant anna hatt tre forskjellige rådmann-stillingar tidlegare, og var strålande fornøgd med å få tilbod om jobben som kommunedirektør i Lesja. Han kjem rett frå arbeid i eit investeringsprosjekt som blant anna har drive med bygging av skule.

– Eg trives godt å vere leiar, og ser på det som ein interessant men krevjande jobb. Eg ønskjer å vere på, og få ting til å skje for å betre kommunen, seier han.

Tidlegare lesjing

Han kjenner godt til kommunen frå før, og har om lag tre års erfaring som personalleiar i Lesja rundt tusenårsskiftet.

– Det er fint å kome attende til Lesja. Det er flinke folk som jobbar her, og det er fleire av dei som eg dreg kjensel på frå då eg jobba her sist, seier han.

Dei siste 19 åra etter at han flytta frå Lesja har han fulgt med på utviklinga i kommunen, og blant anna fått eit innblikk gjennom lokalavisa.

– Etter at eg har jobba ein plass likar eg å følgje med på korleis det har gått. Eg kjenner enno igjen bygda, men det er gjort mange positive grep dei siste åra med utbygging av Sentrum kjøp, Avdemsbue, kommunalt kulturhus og nytt helsehus, fortsett han.

Ser utfordringane

Som ny leiar for kommune- administrasjonen meiner han det er viktig at politikarane og administrasjonen forstår kvarandre og jobbar saman for at både innbyggarane og dei besøkande i Lesja skal ha det godt.

– Mine ambisjoner er å levere på politiske bestillingar og vere ein god rådgjevar for det politiske nivået i kommunen. Eg ønskjer å vere eit verktøy for dei folkevalte for at dei skal oppnå det dei ønskjer, seier Westad.

– Utfordringa framover blir å finne eit balansert nivå kor vi på den eine sida kan drive fagleg forsvarleg drift, og på ein annan side drive forsvarleg økonomi.

Næringsutvikling er også det som han er mest oppteken av, og ser stort potensiale også rundt Lesjaskog og Bjorli.

– Eg meiner Lesja bør ha eit hotell. Det er viktig for alle kommuner. Samarbeidet Lesja har fått til med Nordveggen er også positivt, og det skjer spennande ting i Åndalsnes som eg håpar kan gje ringverknader her også, meiner den nytilsette kommunedirektøren.

Vil bu i Lesja

Som person er han som han sjølv seier positiv av natur, og oppteken av både humor og positivitet.

Den 57 år gamle moldenseren ønskjer også å busette seg fast i Lesja, og er difor på husjakt medan han leiar kommunal bolig i Lesja sentrum.

– Eg vil gjerne bu sentralt. Gåavstand til jobben er viktig, meiner han.

Han har ein son som studerar juss, noko han sjølv har utdanna seg innan i tillegg til psykologi og økonomi.

– Sivilstatus er midlertidig singel, ler han.

Westad var også tidleg på ballen, bokstaveleg talt, med å engasjere seg i den lokale idretten. Fotball er den store hobbyinteressa, og han er allereie i gang med å trene G14-laget i Lesja.