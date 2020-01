Over 900.000 i grasrotmidler til lokale lag og foreninger

Nyheter

Grasrotandelen er en ordning der Norsk Tippings kunder selv kan bestemme hvor en andel av selskapets overskudd skal gå. Ved å registrere en grasrotmottaker på sitt spillernummer, gir spilleren et beløp tilsvarende sju prosent av spillinnsatsen til et frivillig lag eller forening, forutsatt at foreningen har registrert seg som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret.