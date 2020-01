I gang med oppussingen

Nyheter

Første helgen etter nyttår ble vegger og gulv revet opp, og gammelt kjøkkeninventar flyttet ut, for å gjøre klart for håndverkerne i Lesja Byggservice som står for byggearbeidet.

Omfattende oppussing

Planen er å pusse opp det gamle kjøkkenet inne på Friheim, som har ligget i kortene lenge.

Den over 90 år gamle bygningen har lenge hatt behov for et løft, og i 2018 start Ungdomslaget Verdandi innsamlingsaksjon for å tjene inn nok kroner til å finansiere oppussing av kjøkkenet.

– I samme slengen skifter vi også ut gulvet og vinduer i «kaffestugu», og bytter ut det elektriske anlegget i bygget, forteller styremedlem Gaute Romslo i UL Verdandi.

Til å utføre arbeidet har de hyret inn Lesja Byggservice som entreprenør, Lesja Rør til nødvendig rørleggerarbeid, og Lesja Dovre Elektro til utskifting av elektrisk anlegg.

Ny kjøkkeninnredning blir levert fra IKEA og skal monteres på dugnad, mens Lillehammer Storkjøkkensenter står for ny vaskelinje på kjøkkenet.

Samlet inn en halv million

Ungdomslaget drifter huset, som jevnlig inviterer til fest og konserter, og ikke minst huser det den årlige Lesjarevyen.

Etter innsamlingsaksjonen som ble startet opp i 2018 endte de opp med omtrent 500.000 kroner fra lokale lag og foreninger, samt privatpersoner, som går med på å finansiere oppussingen.

– Det var egentlig helt utrolig. Vi må bare takke alle som har bidratt med midler, sier en ydmyk Romslo.

Gjennom arrangementer i løpet av julen har de samlet inn noen ekstra kroner, men kan ikke skryte av for store overskudd. Likevel mener de at de sitter på nok midler til å dekke for alle kostnader.

– Vi har vel omtrent én million kroner til disposisjon, mener Romslo, som forsikrer om at det vil dekke oppussingsarbeidet.

Klart til revy

Så langt ser alt ut til å gå etter planen, og Romslo regner med å være i mål med prosjektet til 1. mars. På grunn av oppussingen blir også Lesjarevyen, som vanligvis arrangeres i februar, utsatt til midten av mars. Ungdomslaget har foreløpig små planer om en nyåpningsfest, men ingenting er spikret ennå.