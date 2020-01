Ny motivasjon etter alvorlig ryggskade

Nyheter

Norwegian horse festival går av stabelen på Lillestrøm varemesse i midten av februar. Festivalen omtales som Norges største hestefest, og består blant annet av konkurranseridning, oppvisninger, foredrag og salgsboder. At Karin og Cecilie er spurt om å ri oppvisning her, sier litt om prestasjonene de kan vise til, som også er blitt lagt merke til i dølahestmiljøet. For Karin kunne imidlertid hensynet til helsa ha ført til at hun måtte si nei til forespørselen.