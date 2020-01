Pusser opp hele butikken - får Dombås sine første selvbetjeningkasser

Nyheter

Mandag 3. februar stenges butikken for at lokalet skal gjennomgå et omfattende oppussingsprosjekt. I løpet av tre dager skal forvandlingen være ferdig, og de ansatte ved bensinstasjonen ser for seg en "soft" åpning på torsdag 6. februar, med planer om en større nyåpning senere, dersom alt går etter planen.