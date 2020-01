Storløkken fikk norsk jazz´ høyeste utmerkelse

Nyheter

Som instrumentalist er Ståle Storløkken unik, og han har en musikalsk og kunstnerisk dristighet som gjennomsyrer hele hans virke, sier styret i Norsk jazzforum i sin begrunnelse for tildelingen.

Overrasket

Prisen ble delt ut da Nasjonal jazzscene i Oslo hadde sesongåpning sist helg. En overrasket musiker fikk overrakt prisen av styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset og daglig leder, Gry Bråtømyr.

– Utrolig hyggelig å bli beæret med denne prisen, sa Storløkken, som samtidig rettet en takk til musikerkolleger for samarbeid gjennom årene.

Styret i Norsk jazzforum sa følgende i sin begrunnelse for Buddy-prisen 2019:

Pianist, organist, keyboardist og komponist Ståle Storløkken har utvilsomt satt et sterkt preg på norsk jazz- og musikkliv helt siden 1990-tallet. Han er utdannet ved jazzlinja på NTNU i Trondheim, og var i studietiden med å danne trioen Veslefrekk, forløperen til bandet Supersilent som har vært internasjonalt banebrytende med et stort publikum utenfor Norge. Ved siden av Supersilent har Storløkken vært en profilert utøver i band som Elephant9, Humcrush og Bol, og spiller blant annet med Terje Rypdal og Stian Westerhus. Som komponist har han levert flere bestillingsverk, blant annet for Trondheim Voices og sammen med Motorpsycho. I 2019 ga Storløkken ut sitt første soloalbum etter å ha deltatt på en lang rekke plateutgivelser gjennom tre tiår.

Både her hjemme og internasjonalt nyter Ståle Storløkken stor anerkjennelse hos et dedikert publikum og blant musikerkolleger. Han er en musiker som alltid evner å holde seg aktuell og som stadig går nye veier. Ståle Storløkken er en pioner innenfor sitt felt, og medmusikanter omtaler han som en ledestjerne og en sterk inspirator. Som instrumentalist er han unik, og han har en musikalsk og kunstnerisk dristighet som gjennomsyrer hele hans virke. Soloalbumet som kom ut i 2019 viser en musiker som i sitt femtiende år fortsatt evner å utfordre, utforske og bane nye veier.

Buddy-mottakere viser høydepunktene i norsk jazz

Buddy-prisen har med få unntak vært delt ut årlig siden 1956. Et tilbakeblikk på Buddy-mottakerne er som å oppleve høydepunktene i norsk jazz de siste sju tiårene. Med Buddy-prisen følger en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden, gjenskapt av billedkunstneren Lise Frogg samt 50 000 kroner fra Norsk jazzforum.

I sin pressemelding om prisen skriver Norsk jazzforum at konserten på sesongåpningen var gjenhør med gitarist Stian Westerhus sitt verk «V», der Westerhus har invitert med seg blant annet Storløkken:

– Å spille med Ståle Storløkken var et av mine «lifetime-goals» som ung ivrig musiker. Jeg kan i all ærlighet si at det er det fortsatt, sa Westerhus.

– Ikke nok med at Ståle har den unike evnen å transcendere instrumentet han er i besittelse av, være det seg kirkeorgel eller synth, på en slik måte at instrumentet liksom ikke eksisterer i seg selv lenger, det er bare Ståle som høres – men han har også hele tiden et musikalsk gir til, og et til, og et til. Det stopper aldri. Aldri. Må det aldri stoppe, sa Westerhus, som i tillegg til å være musikerkollega av Storløkken, er nestleder i styret til Norsk jazzforum.