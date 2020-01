Her skal det gjøres midlertidige tiltak - det går av potten til nye brannstasjon

Nyheter

– Vi må få på plass midlertidige tiltak i løpet av februar som gir forsvarlig arbeidsforhold for brannmannskapene. Dette omfatter garderober med dusj og wc for både damer og herrer, opplegg for ren og uren sone, samt enkel løsning for eksosavsug på bilene, forteller brannsjef Åge Tøndevoldshagen