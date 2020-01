Nyheter

I Lesja barnehage er det til vanleg 52 plassar, men første halvår i 2020 er det altså fleire som har bruk for barnehageplassar. Det er plassar ledige i Lesjaskog barnehage, men kommunen ser at det ikkje er ein ønska situasjon å måtte frakte ungane lange avstandar. Etter ei drøfting med politikarane var det bestemt at talet på barnehageplassar i Lesja midlertidig skulle utvidast.