Står over to konkurranser

Nyheter

Torsdag morgen ble det kjent gjennom GD at snowboard-utøveren står over to av konkurransene, slopestyle og big air.

Det var i forkant av konkurransen usikkert om Kleveland skulle delta i disse konkurransene, da han nylig har kommet seg på brettet igjen etter en alvorlig kneskade for over ett år siden.

Han kommer likevel til å delta i konkurransen knuckle huck som går av stabelen på søndag, 26. januar.