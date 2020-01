Imponerte i combacket

Nyheter

Siden han skadet kneet alvorlig for ett år siden har han ikke konkurrert. Han stod over slopestyle og big jump i Aspen, men ville gjerne delta i nyvinningen Knuckle huck, som er en showpreget publikumskonkurranse der bare vinneren får premie.

– Knuckle huck er en kul som du skal prøve å gjøre det mest kreative ut av. Du kan flippe eller finne på ting ut av kulen, forklarte Marcus da Vigga snakket med han tidligere denne måneden.

Snowboarderen fra Dombås er også betegnet som en av de mest kreative, lekne og stilige snowboardere gjennom tidene.

– Knuckle huck ble første gang gjennomført i Aspen i fjor. Det kunne nesten blitt kalt «Marcus Kleveland Challenge» fordi det på en måte var han som startet med å gjøre triks på kulen, sa kameramannen Petter Ulsletten under samme intervju.

Selv om snowboarderen fra Dombås gjorde sine saker bra, var det likevel ikke nok til å vinne, men 20-åringen var godt fornøyd med andreplassen. Til VG fortalte Marcus at det var godt å være tilbake, men at han kjente at det var lenge siden han hadde konkurrert.

– Det var både adrenalin og nerver, sa han.

Fridtjof Sæther Tischendorf, også fra det norske landslaget, ble nummer tre, mens amerikanske Zeb Powell vant konkurransen.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg fikk gjort de triksene jeg skulle. Selvsagt blir man alltid litt skuffet når man ikke vinner. Hadde jeg landet de to siste triksene kunne det blitt et annet resultat, men sånn er det. Det viktigste var at kneet holdt, fortalte Kleveland til VG.

Tidligere har dombåsgutten to gull i slopestyle fra X Games, i 2017 og 2018 i tillegg til to sølv i Big Air.